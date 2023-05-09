«Нант» уволит главного тренера. Клуб не побеждал с февраля

Французский «Нант» уволил главного тренера команда Антуана Комбуаре, сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к футбольному клубу.

Ожидается, что сегодня, 9 мая, клуб официально объявит о расставании с наставником. Комбуаре возглавляет «Нант» с февраля 2021 года.

«Нант» располагается на 17-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, находясь в зоне вылета и имея в активе 32 очка. Клуб не может одержать победу уже 11 матчей подряд. «Канарейки» на три очка отстают от «Страсбура», занимающего 16-е место.

О том, кто сменит Комбуаре на посту главного тренера команды пока не сообщается.