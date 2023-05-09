«Человек только пришел в команду и сразу ушел». Жоаозиньо - об увольнении Бердыева из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо признался, что был удивлен отставке главного тренера команды Курбана Бердыева.

Напомним, что специалист возглавил клуб в декабре 2022-го, подписав соглашение на два с половиной года. «Сочи» объявил об увольнении в начале апреля.

«Как воспринял уход Бердыева? Обидно. Человек только пришел в команду и сразу ушел. Но это тоже футбол, бывает. Все попрощались, он пришел на тренировку», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Жоаозиньо.

Добавим, что «Сочи» в турнирной таблице РПЛ занимает десятое место, имея в активе 34 очка.