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Нападающий «Зенита» Сергеев назвал лучшего игрока и тренера в текущем сезоне РПЛ

Футболист играет в клубе из Санкт-Петербурга с января 2022 года.
09 мая 2023 11:25
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Зенита» Иван Сергеев назвал тех, кого считает лучшим футболистом и тренером текущего сезона чемпионата России.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно выиграл турнир. В 26-м туре «Зенит» обыграл «Спартак» - 3:2.

«Лучший игрок РПЛ в этом году? Малком, а лучший тренер — Сергей Богданович», — приводит «Матч ТВ» слова Сергеева.

Добавим, что Малком в текущем сезоне чемпионата России забил 22 гола и лидирует в списке бомбардиров.

При Семаке «сине‑бело‑голубые» пять раз выигрывали золотые медали РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Нападающий «Зенита» Сергеев назвал лучшего игрока и тренера в текущем сезоне РПЛ
Футболист играет в клубе из Санкт-Петербурга с января 2022 года.
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