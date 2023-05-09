Нападающий «Зенита» Сергеев назвал лучшего игрока и тренера в текущем сезоне РПЛ

Форвард «Зенита» Иван Сергеев назвал тех, кого считает лучшим футболистом и тренером текущего сезона чемпионата России.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно выиграл турнир. В 26-м туре «Зенит» обыграл «Спартак» - 3:2.

«Лучший игрок РПЛ в этом году? Малком, а лучший тренер — Сергей Богданович», — приводит «Матч ТВ» слова Сергеева.

Добавим, что Малком в текущем сезоне чемпионата России забил 22 гола и лидирует в списке бомбардиров.

При Семаке «сине‑бело‑голубые» пять раз выигрывали золотые медали РПЛ.