В Италии выпустили серию макарон, посвященных победе «Наполи» в чемпионате

Производители макарон отметили победу «Наполи» в чемпионате Италии.

Напомним, что неаполитанская команда завоевала титул за пять туров до конца турнира. Ранее »Наполи» выигрывали скудетто в сезонах 1986/87 и 1989/90. Тогда в команде играл аргентинский форвард Диего Марадона.

Фирма Garofalo выпустила серию макарон, которую посвятили победе команды Лучано Спалетти в Серии А. На пачке значится итальянский флаг и цифра три.

«Наполи» оформил чемпионство в выездном матче 33‑го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1).