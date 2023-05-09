«У нас сейчас каждая игра важная». Зиньковский - о шансах «Спартака» на второе место в РПЛ

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский выразил надежду, что команда может занять второе место по итогам чемпионата РПЛ.

Напомним, что в игре с красно-белыми в рамках 26-го тура «Зенит» (2:3) досрочно стал победителем турнира.

«Реально стать вторыми — борьба продолжается. У нас еще четыре матча и их нужно хорошо провести, в каждом взять по-максимуму очков. У нас сейчас каждая игра важная, в каждой надо будет брать три очка — все зависит от нас в этих играх», — цитирует ТАСС Зиньковского.

На данный момент «Спартак» располагается на четвертой строчке, набрав 49 очков. Второе место занимает ЦСКА (51), на третьей позиции находится «Ростов» (50).