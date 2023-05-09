Руслан Нигматуллин: если «Спартак» не попадет в тройку, это будет настоящий провал

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о выступлении столичной команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если по итогам сезона «Спартак» не попадет в тройку — это будет настоящий провал! Зимой возлагались такие надежды… Даже шла речь о борьбе за чемпионство. У красно-белых все было для этого. Но что-то у них пошло не так, произошел сбой. Возможно, Абаскаль где-то серьезно ошибся», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

После 26 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков. На третьей позиции располагается «Ростов», набравший 50 очков.