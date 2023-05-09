Георгий Мелкадзе: у Джорджевича проблема с задней поверхностью бедра, надорвал мышцу

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3) и рассказал о травме своего одноклубника Луки Джорджевича.

«Проиграли 0:3. С командой ничего особого не случилось, просто не пошла игра — такое бывает.

У Джорджевича проблема с задней поверхностью бедра. Лука всю неделю жаловался, что испытывает там дискомфорт — и вот в игре с «Локомотивом» надорвал мышцу», - приводит слова Мелкадзе «Чемпионат».

«Сочи» занимает десятую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Локомотив» после победы над «Сочи» поднялся на девятую позицию, набрав 35 очков.