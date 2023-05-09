«Хочу поблагодарить всех, кто сражался за Родину». Дасаев поздравил ветеранов с Днем Победы

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне.

Напомним, что сегодня отмечается 78‑я годовщина этого события.

«У меня пaпа участвовал в ВОВ, завоевал орденa. Я хочу поздравить с этим прaздником всех тех ветеранов, кто остался в живых, кто срaжался за нас, за нaшу Родину, кто помог выигрaть в этой великой войне, кто освободил нaс. Хочу пожелать им счaстья, здоровья и долгих лeт жизни, — приводит «Матч ТВ» слова Дасаева.

Добавим, что знамя Победы было водружено 8 мая в Берлине над рейхстагом разведчиками 150-й стрелковой дивизии Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария.