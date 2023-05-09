Почеттино хочет видеть Гави в «Челси»

Вероятный новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет видеть в составе лондонского клуба полузащитника «Барселоны» Гави. Об этом сообщает издание Sport.es.

Как информирует источник, в случае, если Почеттино возглавит лондонский клуб, он видит именно Гави одной из главных трансферных целей. Напомним, «Барселона» до сих пор не зарегистрировала Гави в Ла Лиге.

Ожидается, что «Челси» может попробовать оформить переход Гави уже этим летом. Однако сам игрок, как сообщалось ранее, е намерен покидать «Камп Ноу», несмотря на все бюрократические трудности.