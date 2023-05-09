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Почеттино хочет видеть Гави в «Челси»

Испанский футболист может стать одной из главных трансферных целей лондонцев.
09 мая 2023 12:28
автор: Александр Кожевников

Вероятный новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет видеть в составе лондонского клуба полузащитника «Барселоны» Гави. Об этом сообщает издание Sport.es.

Как информирует источник, в случае, если Почеттино возглавит лондонский клуб, он видит именно Гави одной из главных трансферных целей. Напомним, «Барселона» до сих пор не зарегистрировала Гави в Ла Лиге.

Ожидается, что «Челси» может попробовать оформить переход Гави уже этим летом. Однако сам игрок, как сообщалось ранее, е намерен покидать «Камп Ноу», несмотря на все бюрократические трудности.

источник: Sport.es
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