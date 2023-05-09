«Пора ей закрыть пасть». Экс-рефери ФИФА Егоров высказался в адрес Салиховой

Бывший футбольный судья Сергей Егоров высказался относительно критики жены экс-владельца «Спартака» Заремы Салиховой в адрес арбитров РПЛ.

После матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:3) она обвинила судей в предвзятости.

«Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол», - цитирует Егорова «Спорт день за днем».

Добавим, что Салихова предложила номинировать всех Егоровых и других арбитров на футбольный Оскар за значительный вклад в победу «Зенита».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.