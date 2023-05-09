«Ювентус» могут лишить девяти очков за финансовые махинации

«Ювентус» может быть лишен очков из-за финансовых махинаций руководства клуба.

Напомним, что в январе туринская команда уже потеряла 15 баллов. Ряд функционеров «Ювентуса» отстранили от футбола. Клуб подал апелляцию, а разбирательство по делу передали в FIGC, который должен пересмотреть наказание. «Ювентусу» вернули 15 очков.

Ожидается, что «старая синьора» все же будет наказана. С «Ювентуса» снимут не 15 очков, а девять.

Если разбирательства могут затянуться надолго, то наказание будет применено и к следующему сезону.

Добавим, что в текущем сезоне «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 66 очков.