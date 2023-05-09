Николич не хочет возвращаться в РПЛ, он может возглавить «Партизан» или «Маккаби» из Хайфы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не рассматривает предложения из России. Об этом сообщил источник из окружения специалиста.

«Для Марко сейчас нереально вернуться в РПЛ, потому что сербский специалист хочет иметь возможность выступать в еврокубках. На данный момент он отклонил все предложения из России и открыт для клубов из Европы. Этим летом наиболее возможными вариантами продолжения карьеры Николича могут стать сербский «Партизан» или израильский «Маккаби» из Хайфы», - приводит слова источника Sport24.

Николич работал в московском «Локомотиве» с июня 2020 года по октябрь 2021-го, вместе с командой выиграв Кубок России. Ранее сообщалось об интересе к Николичу со стороны «Спартака» и «Динамо».