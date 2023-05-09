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Николич не хочет возвращаться в РПЛ, он может возглавить «Партизан» или «Маккаби» из Хайфы

Специалист ранее возглавлял «Локомотив».
Николич не хочет возвращаться в РПЛ, он может возглавить «Партизан» или «Маккаби» из Хайфы
09 мая 2023 12:41
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не рассматривает предложения из России. Об этом сообщил источник из окружения специалиста.

«Для Марко сейчас нереально вернуться в РПЛ, потому что сербский специалист хочет иметь возможность выступать в еврокубках. На данный момент он отклонил все предложения из России и открыт для клубов из Европы. Этим летом наиболее возможными вариантами продолжения карьеры Николича могут стать сербский «Партизан» или израильский «Маккаби» из Хайфы», - приводит слова источника Sport24.

Николич работал в московском «Локомотиве» с июня 2020 года по октябрь 2021-го, вместе с командой выиграв Кубок России. Ранее сообщалось об интересе к Николичу со стороны «Спартака» и «Динамо».

источник: Sport24.ru
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