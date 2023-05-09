«Мне кажется это жалким». Ван Бастен не понимает, зачем Месси переходить в «Аль-Хиляль»

Экс-футболист «Милана» Марко ван Бастен высказался о возможном переходе Лионеля Месси в саудовский «Аль-Хиляль».

«Я не понимаю, зачем Месси играть в Саудовской Аравии. Чтобы заработать много денег, которые уже были заработаны раньше? Мне кажется это жалким», - приводит Marca слова нидерландского специалиста со ссылкой на Ziggo Sport.

СМИ неоднократно писали, что «Аль-Хиляль» прилагает все усилия для приглашения Месси, так как ранее «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду. В частности, аргентинцу предложили договор с зарплатой в 400 млн евро за сезон.