Сергей Семак: зачем мне уходить из «Зенита»?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«У меня действующий контракт с «Зенитом», а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?» — приводит слова Семака «РБ-Спорт».

Ранее «Зенит» досрочно в девятый раз в истории стал чемпионом России. В матче 26-го тура команда из Северной столицы оказалась сильнее московского «Спартака» со счетом 3:2, что позволило им за четыре тура до конца сезона Российской Премьер-лиги выиграть золотые медали, набрав 64 очка. На втором месте в РПЛ находится ЦСКА, набравший 51 очко.