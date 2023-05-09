Игрок «Локомотива» Конти ответил на вопрос о своем восстановлении от травмы

Защитник «Локомотива» Херман Конти ответил на вопрос о возможности возвращения в состав железнодорожников после травмы.

«Когда восстановлюсь? Не знаю, надеюсь скоро, чувствую себя хорошо», – приводит слова Конти «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Конти перешел в «Локомотив» в январе 2023 года из португальской «Бенфики». В составе железнодорожников аргентинец успел принять участие в пяти встречах, отметившись одной результативной передачей.

«Локомотив» занимает девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 35 очков в 26 турах.