Гаврилов советует Селиховой не лезть в судейские дела

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался относительно слов супруги экс-владельца красно-белых Леонида Федуна в адрес судей.

Зарема Салихова заявила, что арбитры принимают многие решения, согласно установкам свыше. «Спартак» планирует обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

«Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские ошибки и выносит решение. А то, что касается Заремы, то я не стою на той позиции,чтобы слушать там кого-то. Мне совершенно это не нужно. Надо каждому выполнять свои обязанности. Нам, футболистам, всегда говорили: не надо спорить с судьями. Ваше дело играть, их дело судить», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Гаврилова.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России.