ЦСКА пока не начинал переговоры по выкупу Мойзеса у «Интернасьонала»

Агент защитника московского ЦСКА Мойзеса высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что 28-летний футболист играет за московский клуб на правах аренды до конца сезона. Мойзес принадлежит бразильскому «Интернасьонала».

«Переговоры по поводу выкупа Мойзеса не ведутся. ЦСКА никак и ни с кем не контактирует. Но в «Интернасьонал» он точно не вернется. У него будут предложения после окончания сезона», — приводит Sport24 слова Гильерме Миранды.

В текущем сезоне Мойзес провел 31 матч, в которых забил один мяч и отдал три голевых передачи.