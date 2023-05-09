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Константин Кучаев: футбол популярнее фигурного катания

Хавбек ЦСКА сравнил популярность этих видов спорта.
09 мая 2023 13:25
автор: Александр Кожевников

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, что он считает более популярным – футбол или фигурное катание.

«По моим ощущениям популярнее именно футбол. Но у меня все-таки круг общения – в основном футболисты и люди, которые за ним следят. У Лены, например, родители не смотрели футбол, пока не познакомились со мной. Про фигурку они реально много знают – смотрят, обсуждают. Я порой вообще не понимаю, о чем они говорят! Но сейчас они и за футболом начали следить, поэтому и там разбираются. А вот недавно приезжали их друзья – они с футболом прям на вы», – приводит слова Кучаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Кучаев провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах, записав на свой счет три гола и пять результативных передач.

ЦСКА после 26 туров Российской Премьер-лиги располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 51 очко.

источник: «Спорт-Экспресс»
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