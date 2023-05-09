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Хохлов рассказал о сроке своего контракта с «Сочи»

Помогать специалисту будет Александр Точилин.
09 мая 2023 13:51
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о своем контракте с клубом.

Напомним, что ранее президент «южан» Борис Ротенберг заявил, что 47-летний специалист будет работать с командой в следующем сезоне.

«Борис Ротенберг сказал, что я продолжу работать в «Сочи» в следующем году? Я слышал об этом. Какой срок контракта? На полтора года», — приводит слова Хохлова «РБ Спорт».

Отметим, что Дмитрий сейчас является исполняющим обязанности главного тренера. С ним во главе «барсы» одержал одну победу и потерпели три поражения.

На данный момент »Сочи» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ (34 очка).

источник: «РБ-Спорт»
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