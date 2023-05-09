Ромащенко назвал главную задачу «Ференцвароша» на предстоящий сезон

Тренер «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко назвал первостепенную задачу, которая стоит перед клубом в предстоящем сезоне.

Напомним, что команда Станислава Черчесова второй год подряд стала чемпионом Венгрии.

«Есть цели и задачи, которые будут поставлены руководством перед стартом нового сезона. И мы должны быть готовы их выполнить. Первая из задач — выход в групповой турнир Лиги чемпионов, то есть то, что не получилось сделать прошлым летом», — приводит «Матч ТВ» слова Ромащенко.

Добавим, что «Ференцварош» не смог пробиться в основной турнир текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В 1/8 финала Лиги Европы венгерская команда уступила немецкому «Байеру» в двух матчах (0:2, 0:2).