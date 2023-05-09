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Константин Кучаев: не наблюдал в России бомбардирских качеств за Кварацхелией

Хавбек ЦСКА впечатлен тем, как раскрылся грузинский игрок в Италии.
09 мая 2023 13:57
автор: Александр Кожевников

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о футболисте «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много – в Италии? Я понимаю другие партнеры и все такое, но все равно! Да, Хвича – суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший это все не открытие. Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось», приводит слова Кучаева «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия выступает в «Наполи» с 2022 года. В нынешнем сезоне вместе с неаполитанским клубом Кварацхелия выиграл Серию А.

Всего в сезоне-2022/2023 Кварацхелия сыграл 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
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