Константин Кучаев: не наблюдал в России бомбардирских качеств за Кварацхелией

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о футболисте «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много – в Италии? Я понимаю – другие партнеры и все такое, но все равно! Да, Хвича – суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший – это все не открытие. Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось», – приводит слова Кучаева «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия выступает в «Наполи» с 2022 года. В нынешнем сезоне вместе с неаполитанским клубом Кварацхелия выиграл Серию А.

Всего в сезоне-2022/2023 Кварацхелия сыграл 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.