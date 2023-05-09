Защитник «Оренбурга» Гойкович готов получить российское гражданство

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович не против получить российское спортивное гражданство.

Боснийский футболист готов помочь клубу, чтобы у »горожан» появилась возможность заявить еще одного легионера.

«Если рассмотреть с точки зрения помощи моему клубу, который будет иметь возможность заявить на одного легионера больше, то почему нет? Выступление за сборную России? Мое мнение такое: за сборную России должны играть футболисты из России. Мне кажется, в России достаточно много качественных центральных защитников», — цитирует Гойковича «Матч ТВ».

Отметим, что Ренато заигран за юношескую и молодежную сборную Боснии и Герцеговины. За основную команду защитник не выступал.