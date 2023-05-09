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Свищев раскритиковал «Зенит» за выплату премиальных за победу над «Спартаком»

Куда депутат предложил направить деньги.
09 мая 2023 14:46
автор: Максим Скороходов

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о премиальных, которые выплатил «Зенит» футболистам за победу в чемпионской матче со «Спартаком» (3:2).

Напомним, игроки, попавшие в стартовый состав, получили по пять миллионов рублей, а футболисты, вышедшие на поле на замену — по два миллиона.

«В нынешнее время это кажется не совсем уместным. Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране. Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти пять миллионов пригодились бы», - приводит Sport24.ru слова Свищева.

Добавим, что клуб из Санкт-Петербурга завоевывает золотые медали чемпионата РПЛ пять лет подряд. Все эти годы команду тренирует Сергей Семак.

источник: Sport24.ru
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