Александр Хаджи: не страшно, если «Спартак» не попадет в тройку РПЛ в этом сезоне

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал выступление красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

Отметим, что московская команда претендует на второе место по итогам чемпионата, но может и не попасть в тройку призеров.

«Думаю, не страшно, если «Спартак» не попадет в тройку по итогам сезона. Дело в отсутствии еврокубков — второе и третье места ничего не дают, кроме медалей. Но «Спартак» за призовое место еще поборется», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» располагается на четвертой строчке, набрав 49 очков. Второе место занимает ЦСКА (51), на третьей позиции находится «Ростов» (50).