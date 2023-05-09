Корнеев назвал лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев высказал свое мнение относительно лучших легионеров в истории РПЛ.

Напомним, что ранее полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал рекордсменом лиги по количеству голов среди легионеров. Он опередил бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

«Промес — феноменальный игрок, он делает разницу на протяжении многих лет. Думаю, что его можно назвать лучшим легионером в истории РПЛ, вместе с Вагнером Лавом», — цитирует Корнеева «Метарейтинг».

Добавим, что Промес забил 86 мячей за 171 матч. В активе Лава и экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна — по 85 голов.