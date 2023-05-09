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Эриксен получил премию «Возвращение года» на Laureus-2023

Перед началом сезона легендарный датчанин перешел в «Манчестер Юнайтед».
09 мая 2023 15:14
автор: Максим Скороходов

Кристиан Эриксен стал лауреатом премии «Возвращение года» на Laureus-2023.

В числе номинантов были знамений гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Клэй Томпсон и другие спортсмены.

Напомним, что Эриксен приостанавливал карьеру после остановки сердца на Евро-2020. В январе прошлого года он вернулся в спорт в английском «Брентфорде», а перед началом сезона подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 31-летний датчанин провел 39 матчей за «МЮ», забив два мяч и совершив еще девять результативных действий.

Добавим, что Laureus многие называют «спортивным оскаром».

источник: «Советский спорт»
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