Эриксен получил премию «Возвращение года» на Laureus-2023

Кристиан Эриксен стал лауреатом премии «Возвращение года» на Laureus-2023.

В числе номинантов были знамений гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Клэй Томпсон и другие спортсмены.

Напомним, что Эриксен приостанавливал карьеру после остановки сердца на Евро-2020. В январе прошлого года он вернулся в спорт в английском «Брентфорде», а перед началом сезона подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 31-летний датчанин провел 39 матчей за «МЮ», забив два мяч и совершив еще девять результативных действий.

Добавим, что Laureus многие называют «спортивным оскаром».