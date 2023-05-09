Месси готовится вместе с другими игроками «ПСЖ» к матчу с «Аяччо»

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси провел тренировку в общей группе команды.

Как сообщает RMC, 35-летний футболист готов принять участие в матче 35-го тура против «Аяччо». Игра пройдет в Париже.

Напомним, что в начале мая «ПСЖ» отстранил Лионеля на две недели от тренировок. Руководство парижан наказало Месси из-за того, что аргентинец улетел в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее нападающий извинился перед коллегами по команде.

Тем не менее, Месси, скорее всего, не будет продлевать контракт с «ПСЖ». В СМИ появилась информация, что аргентинец уедет играть в чемпионате Саудовской Аравии.