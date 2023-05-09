Степан Оганесян: если будет предложение сменить спортивное гражданство, обсужу с родителями

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможной смене спортивного гражданства на армянское.

«Сейчас серьёзно этот вопрос не рассматриваю. Это всё лишние мысли. Идёт сезон — вся концентрация должна быть направлена на игру. Если поступит предложение — рассмотрю его. Посоветуюсь с родителями, с агентом. И потом уже буду принимать решение. Ответить, соглашусь ли принять другое спортивное гражданство или нет, сейчас не могу», - приводит слова Оганесяна «РБ-Спорт».

Оганесян родился в Кемеровской области и играл за молодежные сборные России разных возрастов, однако еще не провел ни одного матча за национальные команды на взрослом уровне.

Оганесян выступает в «Оренбурге» на правах аренды, в 16 встречах отметившись двумя голами. Права на футболиста принадлежат московскому «Спартаку».