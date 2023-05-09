Индзаги рассказал, что нужно «Интеру», чтобы пройти «Милан» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил соперника своей команды по полуфинале Лиги чемпионов «Милан».

«Мы подходим к первому матчу в хорошем настроении. Я не сомневаюсь в настрое команды, но нам придется использовать кроме сердец еще и разум, потому что нас ждет длинный путь. Гонка продлится 180 минут, мы не должны об этом забывать. Мы все знаем качества Леау, поэтому примем меры предосторожности, но это не повлияет на наш план на игру. «Милан» умеет играть, и не только в контратаках. Поэтому мы должны быть хороши в каждом аспекте», - приводит пресс-служба УЕФА слова Индзаги.

Добавим, что первый матч между командами пройдет 10 мая на «Сан-Сиро» и начнется в 22:00 по московскому времени.