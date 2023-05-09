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Анчелотти рассказал, как «Реал» планирует играть против «Манчестер Сити»

Команды встретятся в первом полуфинале Лиги чемпионов.
Анчелотти рассказал, как «Реал» планирует играть против «Манчестер Сити»
09 мая 2023 16:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, какие задачи поставлены перед его командой в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

- «Манчестер Сити» может казаться неудержимым, но у нас будут шансы, и мы можем соперничать. Мы не думаем о том, как остановить какого-то конкретного игрока — это команда. Нам нужен положительный результат. Но мы не собираемся страдать, а будем играть хорошо. Наша цель — избежать проблем. Это будет сложный матч, - приводит УЕФА слова Анчелотти.

Напомним, что первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 9 мая в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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