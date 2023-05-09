Отец Месси сделал официальное заявление о продолжении карьеры его сына

Отец аргентинского нападающего Лионеля Мессии Хорхе Месси сделал официальное заявление о продолжении карьеры сына.

«В данный момент ничего не согласовано ни с одним клубом, ничего не подписано, не согласовано устно или письменно. Все новости, которые утверждают обратное, являются фейковыми, использующими имя Лео. Мы определимся с будущим только после окончания сезона», - говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Также были сообщения о переходе футболиста в «Барселону» или американский «Интер Майами». В понедельник руководство «ПСЖ» предложило аргентинцу продление контракта.