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Отец Месси сделал официальное заявление о продолжении карьеры его сына

Он опроверг все сообщения СМИ о возможных трансферах.
Отец Месси сделал официальное заявление о продолжении карьеры его сына
09 мая 2023 16:51
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Барселона»

Отец аргентинского нападающего Лионеля Мессии Хорхе Месси сделал официальное заявление о продолжении карьеры сына.

«В данный момент ничего не согласовано ни с одним клубом, ничего не подписано, не согласовано устно или письменно. Все новости, которые утверждают обратное, являются фейковыми, использующими имя Лео. Мы определимся с будущим только после окончания сезона», - говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Также были сообщения о переходе футболиста в «Барселону» или американский «Интер Майами». В понедельник руководство «ПСЖ» предложило аргентинцу продление контракта.

источник: «Советский спорт»
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