Футболист «Зенита» Кассьерра признался в любви к России

Нападающий «Зенита «Матео Кассьерра рассказал о своих планах и ближайших перспективах.

«Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное. Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Моя семья счастлива в этой стране. Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь», - цитирует Кассьерру «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что ряд европейских клубов интересуется футболистом. В нынешнем сезоне футболист забил за «Зенит» лишь однажды. По его словам, он хотел бы забивать больше, но пока не получается, а значит ему есть над чем работать.

В воскресенье «Зенит» победил «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ и пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу.