В «Оренбурге» заявили, что готовы помогать своим игрокам, которые захотят получить гражданство РФ

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин, что клуб готов всячески помогать своим игрокам, которые захотят получить гражданство РФ.

«Многие заявляют, что хотят получить российский паспорт. Но мы занимаем такую позицию, что они сами должны сделать какую‑то заявку, мы их к этому не двигаем. Как только они сами что‑то сделают, мы поможем и сделаем все возможное со своей стороны для получения ими гражданства», - приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, что боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сообщил, что не против получить российское спортивное гражданство ради помощи своему клубу, у которого появится возможность заявить еще одного легионера.