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Fan ID получили в России около 850 тысяч человек

При этом 45 тысяч сделали это онлайн с помощью специального сервиса.
Fan ID получили в России около 850 тысяч человек
09 мая 2023 17:46
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Карту болельщика (Fan ID) оформили в России около 850 тысяч человек, сообщается на официальном сайте Минцифры России.

При этом 45 тысяч человек сделал это онлайн, с помощью запущенного в марте специального сервиса, при котором личное посещение МФЦ не требуется.

В соответствии с поручением Президента России В. Путина, с 26 мая детям до 14 лет можно будет оформить карту болельщика без посещения МФЦ. Упрощенная процедура будет применяться также для инвалидов и пенсионеров.

С 1 января 2023 года посещение матчей Российской премьер-лиги стало возможным только при наличии карты болельщика.

источник:
Fan ID получили в России около 850 тысяч человек
Fan ID получили в России около 850 тысяч человек
При этом 45 тысяч сделали это онлайн с помощью специального сервиса.
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