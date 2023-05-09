Мостовой считает, что «Спартак» при Абаскале не прогрессирует

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«При Абаскале нет никакого прогресса в игре. Тренеры работают, получают деньги, уезжают – и все. А результат остается прежним. Кстати, у Ваноли в «Спартаке» был хотя бы Кубок России, у Абаскаля – вылет от «Акрона», – приводит слова Мостового «Чемпионат».

Стоит добавить, что «Спартак» после 26 туром располагается на четвертой позиции турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 49 очков.