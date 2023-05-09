«Барселона» продлила контракт с резервным вратарем

Руководство футбольного клуба «Барселона» продлила соглашение с резервным голкипером команды Иньяки Пеньей, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Основным вратарем команды является Марк‑Андре тер Штеген, который провел в этом сезоне 45 игр во всех турнирах, однако Пенья трижды заменял его в матчах Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Новое соглашение с 24‑летним футболистом рассчитано до 2026 года. «Барселона» оценила отступные в размере 400 млн евро.

Сине-гранатовые лидируют в чемпионате Испании, на 13 очков опережая «Атлетико» и на 14 очков «Реал». «Барселона» может оформить чемпионский титул уже в ближайшем туре.