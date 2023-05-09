Капитан «Барселоны» Бускетс покинет команду после окончания текущего сезона

Полузащитник «Барселоны» и ее капитан Серхио Бускетс покинет команду после завершения сезона, когда истечет его контракт, сообщает Marca.

По данным источника, футболист уже рассказал о своем решении одноклубникам, а официально о расставании будет объявлено после того, как «Барселона» завоюет чемпионство.

Бускетс выступал в структуре клуба с 2005 года, провел в основном составе 713 матчей, из которых 39 в этом сезоне во всех турнирах. На его счету четыре голевые передачи.

Сине-гранатовые лидируют в чемпионате Испании, на 13 очков опережая «Атлетико» и на 14 очков «Реал». «Барселона» может оформить чемпионский титул уже в ближайшем туре.