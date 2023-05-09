Футболисты Глушаков и Кухарчук поздравили ветеранов с Днем Победы

Футболисты «Пари НН» Денис Глушаков и хавбек «Торпедо» Илья Кухарчук поздравили ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне и пожелали им здоровья.

«Хотелось сказать человеческое спасибо за то, что мы находимся в этом мире и ходим по этой земле. Спасибо, что защищали нас, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

«Нашим ветеранам зочу пожелать крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, заботы и внимания от близких людей. Спасибо вам за то, что мы есть. Низкий вам поклон, — добавил Кухарчук.

Во вторник, 9 мая, отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне.