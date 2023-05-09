Агент Писарского заявил, что переход его клиента в «Крылья Советов» был ошибкой

Футбольный агент Виктор Панченко, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, считает, что переход его клиента в самарский клуб — ошибка.

«Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

Напомним, что Писарский перебрался в самарский клуб в декабре 2022 года. Форвард не забил ни одного мяча в девяти матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Крыльев Советов».