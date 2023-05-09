Пиоли уверен, что «Милану» по силам выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Милан» Стефано Пиоли назвал предстоящую первую полуфинальную игру с «Интером» сложной, но интересной.

«Мы уже выбили «Тоттенхэм» и «Наполи», мы можем выбить кого угодно. Я слышал, что фаворитом часто называют «Интер», но мы хотим добиться успеха. Борьба будет длиться 180 минут, а мы в отличной форме в Лиге чемпионов. Надо сделать один шаг», - цитирует Пиоли официальный сайт «Милана».

По словам тренера, он еще не определился с тем, как долго сможет сыграть Рафаэл Леау и выйдет ли он в стартовом составе.

Первый матч миланского дерби состоится 10 мая, ответный – 16 мая. Обе команды выступают на одном стадионе.

В другом матче полуфинала Лиги чемпионов 9 мая мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити».