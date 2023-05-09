У полузащитника «Локомотива» Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки

Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев может быть прооперирован, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
У футболиста диагностирован выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава и в настоящее время медицинский штаб «Локомотива» принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации. 24-летний Магкеев получил травму в матче 26-го тура против «Сочи».
Стоит отметить, что в сентябре 2021 года он получил разрыв правового коленного сустава.
В нынешнем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
источник: ПФК «Локомотив»