У полузащитника «Локомотива» Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки

Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев может быть прооперирован, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

У футболиста диагностирован выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава и в настоящее время медицинский штаб «Локомотива» принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации. 24-летний Магкеев получил травму в матче 26-го тура против «Сочи».

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года он получил разрыв правового коленного сустава.

В нынешнем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.