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Французский «Нант» уволил главного тренера Комбуаре

Спасать команду от вылета в Лигу 2 будет его помощник.
09 мая 2023 20:27
автор: Александр Евграфов

Французский «Нант» на своем официальном сайте объявил об увольнении Антуана Комбуаре с поста главного тренера команды.

Комбуаре возглавлял «Нант» с февраля 2021 года. Под его руководством клуб в 2022 году завоевал Кубок Франции, а в нынешнем дошел до 1/16 Лиги Европы.

До конца этого сезона командой будет руководить Пьер Аристуи, перед которым поставлена задача сохранить коллектив от вылета в Лигу 2.

После 34 туров «Нант» завоевал 32 очка и занимает 17-е место в Лиге 1, находясь в зоне вылета. От спасительного 16-го места «канареек» отделяет три очка. «Нант» не может победить 11 матчей подряд.

источник: ФК «Нант»
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