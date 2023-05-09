Французский «Нант» уволил главного тренера Комбуаре

Французский «Нант» на своем официальном сайте объявил об увольнении Антуана Комбуаре с поста главного тренера команды.

Комбуаре возглавлял «Нант» с февраля 2021 года. Под его руководством клуб в 2022 году завоевал Кубок Франции, а в нынешнем дошел до 1/16 Лиги Европы.

До конца этого сезона командой будет руководить Пьер Аристуи, перед которым поставлена задача сохранить коллектив от вылета в Лигу 2.

После 34 туров «Нант» завоевал 32 очка и занимает 17-е место в Лиге 1, находясь в зоне вылета. От спасительного 16-го места «канареек» отделяет три очка. «Нант» не может победить 11 матчей подряд.