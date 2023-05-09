Агент Дуарте назвал сумасшествием критику в адрес своего клиента

Футбольный агент Августо Параха, представляющий интересы защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, ответил на критику в адрес своего клиента.

«Последние высказывания об Алексисе - сумасшествие! Абсолютно непрофессионально. Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьёзно», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что Дуарте перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно, переехав из чемпионата Парагвая. Защитник успел принять участие в шести матчах в составе московского клуба в чемпионате России.