«Зенит» заработал в матче со «Спартаком» 150 млн рублей

Матч 26-го тура в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком» принес хозяевам поля около 150 млн рублей, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на коммерческого директора «Зенита» Алексея Пака.

«Точная сумма ещё подсчитывается, но уже сейчас можно сказать, что она составит порядка 150 млн рублей. Новая реальность, связанная с картой болельщика, стерла всю предыдущую статистику. Сейчас при определении правильной стоимости билетов ориентироваться на нее уже нельзя. В нынешних условиях мы вынуждены чуть ли не вручную управлять стоимостью билетов в зависимости от ситуации», - приводит слова Пака телеканал.

По словам Пака, игра стала рекордной с точки зрения матчевых коммерческих доходов в РПЛ. Он отмечает, что привлечение людей на трибуны в том числе и через бесплатные акции – это правильная тактика.

В воскресенье «Зенит» победил «Спартак» и досрочно стал чемпионом России, выиграв пятый титул подряд.