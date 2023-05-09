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«Когда вернулся в раздевалку, шампанское текло рекой». Черчесов о втором чемпионстве «Ференцвароша»

В этом году главному тренеру команды удалось спасти костюм.
09 мая 2023 21:40
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что в этот раз ему удалось спасти свой костюм во время празднования чемпионства команды.

«В прошлый раз мне испортили костюм? В этот раз без эксцессов. Я зашёл в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушёл. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты. Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся — шампанское текло рекой», - цитирует Черчесова «Чемпионат».

По словам бывшего главного тренера сборной России, в «Ференцвароше» очень хотели повторить прошлогодний успех. На матч с «Кишвардой» команда уже выходила в статусе чемпиона, а потому это был своеобразный тест.

«Ференцварош» досрочно завоевал чемпионский титул по итогам 30-го тура национального первенства страны. Случилось это заочно, после того, как ближайший преследователь «Ференцвароша» - «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1).

По итогам прошлого сезона команда Черчесова оформила «золотой дубль», добавив к чемпионству Кубок страны.

источник: Чемпионат.com
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