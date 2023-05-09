Суд оставил Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, под стражей

Суд Барселоны повторно отклонил ходатайство адвоката экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса об изменении меры пресечения игроку, сообщает El Diario.

Самый титулованный игрок в истории футбола является обвиняемым в деле о сексуальном насилии. Защита предлагала освободить обвиняемого под залог в 1 млн долларов, но суд посчитал, что футболист может сбежать, поэтому оставил его под стражей до рассмотрения дела.

Спортсмен был арестован в январе этого года , за это время несколько раз менял показания по делу. Мексиканский клуб «Пумас», за который в последнее время играл бразилец, расторг с ним контракт. Жена Алвеса Жоана Санс в январе подала на развод.