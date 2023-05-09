Игроку «Торпедо» наложили на голову девять швов после травмы

Футболист московского «Торпедо» Жажа получил травму головы во время тренировки, сообщает «РБ-Спорт». Ему потребовалась медицинская помощь, на голову было наложено девять швов.

«На тренировке произошло столкновение, и Жажа порезал лоб. С ним все в порядке. Ему наложили 9 швов. Два футболиста врезались друг в друга лбами. Те, кто думают, что была драка, ошибаются», - приводит источник слова агента игрока Нено Хеновеса .

После 26 туров «Торпедо» с 13 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата России. Команда уже в следующем туре может оформить вылет из Российской премьер-лиги.