Хохлов отправил Цаллагова в дубль «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов отправлен в дубль после конфликта с защитником команды Ваньей Дркушичем.

Как сообщает Иван Карпов, во время матча 25-го тура чемпионата России с «Торпедо» (3:1) Дркушич высказал Цаллагову недовольство после гола соперника. В итоге главный тренер Дмитрий Хохлов принял решение отстранить Цаллагова от тренировок с основной командой.

Отмечается, Цаллагов проведет в дубле остаток сезона, после чего с высокой долей вероятности перейдет в «Аланию» на правах свободного агента.