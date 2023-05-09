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Хохлов отправил Цаллагова в дубль «Сочи»

Летом игрок покинет команду.
09 мая 2023 22:42
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов отправлен в дубль после конфликта с защитником команды Ваньей Дркушичем.

Как сообщает Иван Карпов, во время матча 25-го тура чемпионата России с «Торпедо» (3:1) Дркушич высказал Цаллагову недовольство после гола соперника. В итоге главный тренер Дмитрий Хохлов принял решение отстранить Цаллагова от тренировок с основной командой.

Отмечается, Цаллагов проведет в дубле остаток сезона, после чего с высокой долей вероятности перейдет в «Аланию» на правах свободного агента.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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