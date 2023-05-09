Гласнер покинет пост тренера «Айнтрахта» в конце сезона

Оливер Гласнер уйдет в отставку с поста главного тренера «Айнтрахта» после окончания сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта по согласию сторон.

«Я принимаю решение руководства, которое мне честно было изложено. Беседа с Маркусом Креше и Тиммо Хардунгом была открытой и честной. Но сейчас не время прощаться, надо сделать все возможное, чтобы вернуть Кубок Германии в Франкфурт», - цитирует Гласнера пресс-служба команды.

За три тура до финиша сезона «Айнтрахт» набрал 43 очка и занимает девятое место, не попав в зону еврокубков. Однако команда из Франкфурта еще может выступить в Европе, если победит в финале Кубка Германии «Лейпциг».

Гласнер занимал пост главного тренера «Айнтрахта» с 2021 года и вместе с командой в 2022 году выиграл Лигу Европы.