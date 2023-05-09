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«Реал» обыгрывает «Манчестер Сити» после первого тайма матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Мадридский клуб ведет в счете благодаря забитому мячу Винисиуса.
«Реал» обыгрывает «Манчестер Сити» после первого тайма матча 1/2 финала Лиги чемпионов
09 мая 2023 22:51
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Завершился первый тайм первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» на своем поле принимает «Манчестер Сити».

Отметим, что мадридский клуб ведет в счете – 1:0. Автором единственного гола в первой половине встречи стал бразилец Винисиус Жуниор, отличившийся точным ударом из-за пределов штрафной после передачи Эдуардо Камавинги.

Добавим, что ответный матч между командами состоится 17 мая. Победитель данного противостояния сыграет в финале либо с «Интером», либо с «Миланом».

источник: «Советский спорт»
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